Москва, 7 декабря, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Российская валюта попала под давление с открытия Мосбиржи, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Рубль слишком долго игнорировал негативный фон, но падение цен на нефть и общее укрепление американца на рынке Форекс, заставили его вернуться к медвежьему тренду, который развивается с 27 ноября 2017 года. Вслед за нефтью курс доллара вырос до 59,25 руб., курс евро — до 69,96 руб.

Аукционы Минфина прошли успешно. Ведомство на них разместило два выпуска ОФЗ на сумму 25 млрд рублей при общем спросе на 61,27 млрд рублей. Участники рынка проигнорировали их, поскольку были увлечение падением цен на нефть.

Нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 2,60%, до $61,22 за баррель.

Сегодня, 7 декабря, нефть торгуется в плюсе. Цена восстанавливается после вчерашнего падения. По Brent ожидаю снижение котировок до $58,91, соответственно по паре доллар/рубль — рост до 59,50/60 руб.

Техническая картина по доллару с рублём начинает приобретать бычий оттенок. На фоне выплат по внешнему долгу РФ ослабление рубля может ускориться до 60,45/50 руб. Чтобы продавцам доллара избежать этого сценария, им необходимо закрепиться ниже 58,80 руб.

Напомним, 6 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 48 коп. (+0,82%), до 59,23 руб., курс евро — на 42 коп. (+0,60%), до 69,87 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (+8.00%), евро/рубль — 248,3 млн евро (-12,75%).

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