Москва, 7 декабря, 2017, 07:58 — ИА Регнум. 75% российской молодежи считают Владимира Путина идеальным президентом. Почти половина молодежи ему доверяет. Таковы данные опроса, проведенного Центра социологии студенчества.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Молодые люди в России ожидали выдвижения Путиным своей кандидатуры на президентских выборах-2018.

В том, что действующий президент будет баллотироваться на выборах в 2018 году, были уверены 60% опрошенных, считали это вероятным — 3% респондентов.

При этом 67% российской молодежи готовы проголосовать на выборах президента в 2018 году за действующего главу государства Владимира Путина.

46% опрошенных заявили, что доверяют нынешнему президенту, и убеждены, что он успешно справляется с решением проблем государства.

32% респондентов не видят никого, на кого они еще могли бы положиться, кроме нынешнего главы государства.

Еще 16% считают, что народное доверие Путину связано с надеждой на преобразования в стране в будущем.

По мнению молодых людей, будущий президент России, прежде всего, должен быть честным и ответственным, об это заявили 33% и 19% соответственно.

17% считают, что важное качество идеального президента — справедливость. Кроме того, в Топ-5 качеств идеального президента вошли патриотизм и ум.

Кроме того, 71% молодёжи уверен в том, что президент должен в чём-то соглашаться с текущим политическим курсом, но в чём-то выступать и против.

Лишь 7% респондентов считают, что идеальный президент должен находиться в полной оппозиции к текущему политическому курсу.

Опрос проводился с сентября по декабрь 2017 года. В опросе приняли участие более 4 тысяч молодых людей по всероссийской выборке. Опрос проводился в вузах, ссузах, в соцсетях («ВКонтакте», Instagram, Twitter, Facebook) более чем в 50 регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин принял решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Об этом он сообщил 6 декабря во время празднования юбилея завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Напомним, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года, а избирательная компании должна официально стартовать в декабре 2017 года.

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