Вашингтон, 7 декабря, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Выступление сборной США на Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) пока открытый вопрос, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News.

Getbg.net Олимпийские кольца

Отвечая на вопрос ведущей, безопасно ли ехать спортсменам в Южную Корею при напряженной обстановке на полуострове, Хейли уточнила, что выступление олимпийской сборной США на Олимпиаде-2018 является пока «открытым вопросом».

«Это открытый вопрос. Я ничего не слышала об этом», — сказала дипломат.

Она уточнила, что власти США никогда и ничего не боятся и сборная страны должна выступать на зимней Олимпиаде. Тем не менее все будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове.

«Безусловно, это прекрасная возможность для людей поехать и выполнить ту работу, которую они делают», — сказала Хейли, добавив, что власти США со своей стороны обеспечат меры безопасности для своей сборной.

Она также подчеркнула, что США будут обеспечивать меры безопасности для своей сборной. Говоря о ситуации на Корейском полуострове, Хейли уточнила, что она «становится более опасной».

Ранее, 4 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война с Северной Кореей «станет мировой катастрофой». НАТО готово «работать с партнерами в регионе», однако и более жесткий вариант развития событий не исключается.