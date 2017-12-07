Иерусалим, 7 декабря, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Изображения флагов США и Израиля появились на стенах исторического центра Иерусалима в знак признательности президенту США Дональду Трампу, признавшему город столицей Израиля. С соответствующим заявлением выступил мэр города Нир Баркат, передает РЕН ТВ.

dozemode Иерусалим

«В знак благодарности за мужественную дружбу между американским народом и народом Израиля мы решили спроецировать флаги двух стран на стены иерусалимского Старого города — символа прочной связи еврейского народа с Иерусалимом на протяжении трех тысяч лет», — отметил Баркат.

6 декабря Дональд Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля и отдал распоряжение о переносе в этот город посольства США. Перенос дипмиссии должен быть осуществлен в кратчайшие сроки.

По словам Трампа, речь идет не более и не менее чем о «признании реальности». Именно Иерусалим он назвал «реальной столицей» Государства Израиль и «сердцем наиболее успешной демократии в мире».

Американское посольство, с точки зрения Трампа, должно стать «символом мира» в регионе. Он напомнил, что Вашингтон по-прежнему следует «политике двух государств» в отношении Палестины и Израиля, потому его решение не должно стать поводом для агрессии мусульман. Урегулированием противоречий займется вице-президент США Майк Пенс, который прибудет на Ближний Восток в ближайшее время.

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Напомним, что большинство стран мира не признает Иерусалим единым городом и воспринимает его статус как одну из основных проблем ближневосточного конфликта, решить которую можно, опираясь на договоренности с палестинцами. Палестинцы претендуют на восточную часть города. Спорный статус Иерусалима обусловил размещение всех иностранных посольств в Тель-Авиве.

Как сообщало ИА REGNUM, страны мусульманского мира расценили решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля как «объявление войны». Так, президент Ливана Мишель Аун назвал решение главы США предвестником «конца мира» на Ближнем Востоке и десятилетий нестабильности. Глава МИД Катара Мохаммед аль-Тани заявил, что распоряжение Трампа станет «смертным приговором» для мира на Ближнем Востоке.

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