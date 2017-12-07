Москва, 7 декабря, 2017, 08:01 — ИА Регнум. До — 5 °C ожидается днем 7 декабря в столичном регионе, небо в Москве будет облачным, сообщает 7 декабря Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Отмечается, что дневные температуры будут колебаться от −5…−3°C. Днем погода будет оставаться пасмурной, отмечается возможная облачность, небольшой снег. Кроме того, по сообщениям синоптиков, в Москве местами возможна гололедица. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью около 5−10 м/с.

Напомним, служба прогноза погоды говорит о возможной «европейской зиме» на этой неделе в Москве, по сведениям экспертов, дневная температура на протяжении текущей недели не будет сильно опускаться ниже 0 °C, а в выходные и вовсе может подняться до +3°С. Конечно, на улице может быть и сыро, и ветрено, и москвичам предстоит бороться с мокрым снегом.

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