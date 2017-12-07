Киев, 7 декабря, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Продолжающаяся борьба с антикоррупционными органами на Украине может лишить страну безвизового режима с ЕС, говорится в заявлении международной правозащитной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, опубликованном 6 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

В тексте заявления указывается, что Украина своими действиями уничтожает все результаты, которые были достигнуты благодаря антикоррупционной реформе, проводимой с 2014 года. Отмечается, что интеграция Украины в «европейское сообщество» может происходить только тогда, когда в стране эффективно борются с коррупцией, но на данный момент Киев совершает прямо противоположное — всячески ослабляет антикоррупционные органы и делает их зависимыми от власти.

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Так, в Transparency International заявили о неприемлемости отзыва главы комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егора Соболева и внесения в Верховную раду законопроекта, который позволит большинством голосов парламента выражать недоверие антикоррупционным структурам. По мнению правозащитной организации, подобные действия подрывают доверие к Киеву в международном сообществе, что, в свою очередь, может означать расторжение соглашения о безвизовом режиме с ЕС.

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«Прекращение борьбы с коррупцией будет иметь значительные негативные последствия для экономического восстановления и интеграции Украины в европейское сообщество», — говорится в заявлении.

Напомним, на Украине продолжается конфликт между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ). Чтобы разрешить конфликт, главы конфликтующих структур были вызваны в Вашингтон.