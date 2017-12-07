Москва, 7 декабря, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Больше всего в России зарабатывают жители Ямало-Hенецкого и Чукотского автономных округов. Средняя зарплата в этих регионах составляет 58,6 тыс. рублей и 57,2 тыс. рублей соответственно. Таковы данные рейтинга регионов России по зарплатам в 2017 году, приведенные РИА «Рейтинг».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Зарплату более 100 тыс. рублей в месяц на Ямале получает 23,47% населения, на Чукотке — 20,98%.

В пятерку лидеров также входят Москва, Ненецкий АО и Магаданская область. Жители этих регионов в среднем получают 48,2 тыс. рублей, 52,6 тыс. рублей и 46,7 тыс. рублей соответственно.

В Москве более 100 тыс. рублей зарабатывают 17,5% горожан, в Ненецком АО — 15,14%, в Магадане — 17,76%.

В четырех регионах данная доля превышает 10%: Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО — Югра, Камчатский край и Республика Саха (Якутия), а замыкает десятку Мурманская область с результатом 8,1%.

26,1% жителей Алтайского края получают зарплату меньше 10 тыс. рублей в месяц. Больше 100 тыс. рублей в месяц в регионе зарабатывают всего 0,73 процента жителей.

Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан — 35%, на втором месте Карачаево-Черкесия — 30,5%, а также ряд субъектов ЦФО.

Всего в России лишь 4,1% трудящихся зарабатывают (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей на руки в месяц. Такой зарплатой могут похвастаться жители в 17 регионах России.

Менее 10 тысяч рублей в месяц в целом по России зарабатывают более 11% работающих. Согласно исследованию, в 22 регионах более 20% работающих получают менее 10 тысяч руб. в месяц.

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