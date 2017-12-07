Армия КНР пригрозила «исполнить свой долг» после вторжения индийского БПЛА
Пекин, 7 декабря, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Китайские военные выразили жесткий протест и недовольство вторжением индийского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в воздушное пространство Китая, сообщает 7 декабря агентство «Синьхуа».
Индийский БПЛА, как отмечает заместитель главы боевого бюро Западной зоны военного командования ВМС НОАК Чжан Шуйли, вторгся на территорию Китая и потерпел крушение. Китайские пограничники провели идентификацию и верификацию принадлежности аппарата.
«Данный шаг Индии является посягательством на территориальный суверенитет Китая, мы крайне недовольны этим и выступаем против», — заявил Чжан.
«Мы исполним наш долг, взятую ответственность и защитим государственный суверенитет Китая, обеспечим безопасность», — добавил он.
Напомним, что отношения между Китаем и Индией являются примером крайне сложного переплетения интересов. В частности, бизнес двух стран стремится к сотрудничеству в вопросе создания регионального центра силы в ситуации глобализации экономики.
В то же время националистические устремления каждого из государств в вопросе обеспечения сначала регионального, а затем и глобального лидерства, не позволяют оформить тесный союз между двумя конкурентами.
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В-третьих, немаловажную роль играют исторические противоречия, длящиеся десятилетиями и даже веками, которые крайне трудно разрешимы в принципе и отяжелены взаимными территориальными претензиями.
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