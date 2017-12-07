Владивосток, 7 декабря, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Приморский край накрыла волна арктического холода. По данным регионального ГУ МЧС, аномальные морозы до минус 25 и ниже сохранятся до 9 декабря. Для жителей выпустили памятку с перечнем действий при обморожении, сообщает 7 декабря корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Примгидромета, к ночи 8 декабря температура воздуха в отдельных районах северо-востока Приморского края составит до минус 36 градусов, на побережье — до минус 19 градусов. В центральных районах края прогнозируют до 26 градусов ниже нуля.

В краевом МЧС жителям рекомендуют сократить время пребывания на улице до минимума и тщательно подбирать тёплую одежду. При появлении признаков обморожения необходимо обратиться к медикам.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, аномально низкие температуры поэтапно сковывают регион. 30 ноября экстремальные морозы до минус 60 «накрыли» Якутию, 4 декабря тридцатиградусный холод пришёл в Хабаровский край. Из-за столь ранних морозов в регионе заговорили о глобальном похолодании.