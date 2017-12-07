Киев, 7 декабря, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Главный тренер украинского «Шахтера» Паулу Фонсека сдержал обещание и пришел на пресс-конференцию в костюме — он нарядился Зорро, говорится в Twitter донецкого клуба.

Twitter FC SHAKHTAR DONETSK

Фонсека пообещал надеть костюм в случае победы и выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч с английским «Манчестер Сити» окончился со счетом 2:1 в пользу донецкого ФК.

Клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов и занял второе место в группе F. Матч проходил на домашнем поле украинской команды.

Из группы F в плей-офф турнира также вышел и «Манчестер Сити». Поражение от «Шахтера» стало первым в сезоне для подопечных Хосепа Гвардьолы в официальных матчах.