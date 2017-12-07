Пекин, 7 декабря, 2017, 07:03 — ИА Регнум. Один из самых разыскиваемых китайской полицией беглых преступников по имени Ли Вэньгэ добровольно вернулся на Родину, сообщают китайские антикоррупционные власти, передает агентство «Синьхуа».

Арест

Бывший сотрудник налоговой службы КНР в провинции Юньнань подозревается в мошенничестве. Ли сбежал в Канаду в августе 2013 года, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

В апреле 2015 года китайское отделение Интерпола поместило его в список 100 самых разыскиваемых беглых преступников, которые, согласно правилам Интерпола, подлежат международному аресту, поскольку им присвоено так называемое «уведомление с красным углом».

Многие беглецы ранее являлись сотрудниками китайских госкорпораций или государственных служб.

Таким образом, Ли стал 51-м беглым подозреваемым, вернувшимся на Родину. Ли также не стал нарушать «добрую традицию», которая сложилась в последнее время, когда беглецы добровольно возвращаются на родину, чтобы предстать перед судом за свои нарушения. Кроме того, Ли находился в первой тридцатке топ-100 беглецов за номером 28.

«Китай намерен вместе с международным сообществом и дальше продолжить борьбу с коррупцией, чтобы в будущем поймать еще больше беглецов», — говорится в заявлении китайского антикоррупционного ведомства.

напомним, что поимка беглых преступников в Китае перевалила через экватор после того, как 5 декабря стало известно о возвращении на Родину бывшего партийного чиновника из провинции Чжэцзян Чжоу Цияна.