Харьков, Украина, 7 декабря, 2017, 07:00 — ИА Регнум. «Шахтёр» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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В первом тайме футболисты «Шахтёра» забили два мяча. Отличились бразильцы Бернард и Исмаили.

Во конце матча, на второй добавленной минуте, форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Таким образом, «Шахтёр» набрал 12 очков, занял второе место в группе и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» вышел в следующий раунд с первого места, на счету команды Хосепа Гвардьолы 15 набранных очков.

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