Порту, Португалия, 7 декабря, 2017, 06:53 — ИА Регнум. «Порту» одержал разгромную победу над «Монако» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Разгром

В первом тайме футболисты «Порту» забили три безответных мяча. Дубль оформил нападающий Венсан Абубакар. Еще один гол на счету форварда Ясина Браими.

Во втором тайме «Монако» сумел забить два мяча. Отличились Камил Глик с пенальти и Радамель Фалькао.

«Порту» ответил двумя голами — защитника Алекса Теллеса и вышедшего на замену нападающего Тикиньо.

Таким образом, «Порту» набрал 10 очков, занял второе место в группе и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Монако» занял последнее место и вылетел из еврокубков.

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