Мадрид, 7 декабря, 2017, 06:45 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 8-й минуте матча счёт открыл нападающий «Реала» Борха Майораль, а на 12-й минуте Криштиану Роналду удвоил преимущество мадридцев.

«Боруссия» сумела сравнять счёт. Дублем отметился форвард Пьер-Эмерик Обамейянг.

В конце матча, на 81-й минуте, «Реал» сумел вырвать победу благодаря голу полузащитника Лукаса Васкеса.

«Реал» набрал 13 очков, занял второе место в группе и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. На первом месте — «Тоттенхэм», набравший 16 очков.

«Боруссия» набрала два очка и заняла третье место, что позволило ей выйти в плей-офф Лиги Европы.

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