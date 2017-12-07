Гуйян, Китай, 7 декабря, 2017, 06:43 — ИА Регнум. Полиция провинции Гуйчжоу на юге Китая задержала 30 подозреваемых в незаконном производстве и торговле оружием, сообщает 7 декабря агентство «Синьуха».

Оружие

Полиция города Аньшунь спустя почти 200 дней расследования конфисковала более 80 единиц оружия и более 4,5 тыс. патронов нему. Расследование проходило в провинциях Хэнань, Чжэцзян, Хунань и Цзянси, а также Шанхае.

Было изъято три станка для производства оружия и патронов, а также более 2 тыс. запчастей к оружию.

Полиция Аньшуня начала расследование по этому случаю после того, как во время очередной инспекции почтовых служб, еще в мае 2017 года была обнаружена посылка, содержащая патроны.

Напомним, что в Китае действует жесткий запрет на незаконное производство и торговлю оружием. Любому владельцу огнестрельного оружия среди гражданских лиц грозит до семи лет тюрьмы. За производство же оружия, подразумеваются несколько более суровые санкции.

Власти Китая ведут активную борьбу с незаконным оборотом и производством оружия. Так, в начале ноября 2017 года была раскрыта банда из более, чем 3 тыс. человек, которые участвовали в производстве и сбыте огнестрельного оружия.

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