Ливерпуль, Великобритания, 7 декабря, 2017, 06:35 — ИА Регнум. «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:7.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Разгром

В первом тайме «Ливерпуль» отличился трижды. Филипе Коутиньо на 4-й минуте реализовал пенальти. На 15-й минуте он же оформил дубль, завершив комбинацию. На 18-й минуте Роберто Фирмино довёл счёт до крупного.

Отметим, что это поражение стало самым крупным за всю историю выступлений российских клубов в еврокубках. До этого самым крупным было поражение ЦСКА от «Марселя» в 1993 году со счётом 0:6, а также поражение «Динамо» от «Айнтрахта» в том же году с те же счётом.

«Спартак» набрал шесть очков и занял третье место в группе Е. На первом месте — «Ливерпуль», набравший 12 очков. На второй строчке — «Севилья», у которой девять очков. Замыкает таблицу «Марибор» с тремя очками.

Таким образом, «Спартак» завершил выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и вышел плей-офф Лиги Европы.

Читайте также: «Спартак» на выезде встретится с «Ливерпулем»

Читайте также: «Спартак» продал все билеты по квоте на матч с «Ливерпулем»