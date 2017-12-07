Владивосток, 7 декабря, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Моряки танкера «Кристалл Ист», брошенные приморской компанией — банкротом «Находка Портбункер», возвращается во Владивосток. С августа экипаж оставался заложником финансовых проблем судовладельца, не позаботившегося, в нарушение международного морского законодательства, о страховании моряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба РПСМ Осторожно: ненадёжный судовладелец!

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Судьба российских моряков сразу трёх судов под флагом РФ несколько месяцев находилась под пристальным вниманием СМИ и государственных структур. Обанкротившийся судовладелец — приморская компания «Находка Портбункер» — вывела в море танкеры с россиянами на борту без должного оформления контрактов и страховых документов. В результате, когда кредитор компании — «Газпромбанк» — потребовал ареста счетов банкрота, моряки «Кристалл Ист», «Кристалл Норд» и «Каролина Винд» оказались брошены в одном из портов ОАЭ, Хамрия, без денег, воды, еды и топлива, а также — без медицинской помощи и возможности репатриации.

В сентябре 2017 года, судовладелец, чтобы уйти от российского правосудия, попытался сменить флаг на танкере «Кристалл Норд». За моряков вступился Российский профсоюз моряков, немедленно оповестивший и правоохранительные органы, и СМИ о происходящем. Попытка смены госфлага России на «удобный» была предотвращена.

Экипажи «Кристалл Норд» и «Каролина Винд» уже вернулись домой. Сегодня, наконец, завершаются злоключения моряков с «Кристалл Ист».

«К счастью, наши ребята встретят Новый год дома, со своими семьями. После наших обращений к ситуации подключились не только транспортная прокуратура, но и власти Приморского края. Насколько мне известно, ведутся переговоры с «Газпромбанком, расчет с моряками будет произведен после продажи судов компании — банкрота», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

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Как сообщало ИА REGNUM, многомесячные задолженности по заработной плате, недействительные контракты, отсутствие страховых документов и риск быть брошенными в чужой стране без денег, еды, воды и топлива, аварийный старый флот — такова реальность, в которой живут сегодня российские моряки.

Усилия государства по переводу флота из-под удобных, оффшорных, флагов под флаг РФ часто дают результат, прямо противоположный ожидаемому.

По многочисленным свидетельствам моряков, на судах под флагом РФ часто узаконено фактически настоящее рабство. Но ведь судно, носящее флаг РФ — является территорией нашего государства. Следовательно, государство должно нести ответственность за все, что происходит на борту. Так должно быть. Но на деле часто все происходит ровно наоборот. Если посмотреть на танкеры «Кристалл Ист», «Кристалл Норд», «Каролина Винд», другие такие же российские суда, то территория Российской Федерации выглядит весьма плачевно: на ней царят голод, нищета и бесправие.

Ситуация с брошенными на чужбине экипажами, голодающими и лишенными медицинской помощи моряками всерьез волнует цивилизованный морской бизнес во всем мире. В октябре 2017 года семь крупнейших морских управляющих компаний мира официально объявили войну нерадивым судовладельцам, бросающим свои экипажи за границей, приняв совместное решение никогда не иметь никаких дел с подобными компаниями.

Проблема брошенных экипажей стала главным вопросом, который обсуждался на саммите морских профсоюзов стран АТР, прошедшем с 5 по 7 сентября.

«Возможно, кто-то из подобных судовладельцев все еще надеется на русский авось — мол, «пронесет, как раньше». Уверяю, нет, не пронесет. Не умеете работать в море — просто уйдите», — сказал в интервью ИА REGNUM председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

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