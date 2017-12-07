Владивосток, 7 декабря, 2017, 07:04 — ИА Регнум. На днях Дальнего Востока в Москве впервые состоится награждение представителей малого и среднего бизнеса премией «Звезда Дальнего Востока» за вклад в успешное развитие региона. Также представители крупнейших дальневосточных корпораций проведут презентацию территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, сообщили 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока.

Порт Владивосток

Планируется наградить шесть победителей по шести номинациям: за освоение «Дальневосточного гектара», развитие общественной и культурной сфер региона, создание новых рабочих мест. Отдельная номинация для СМИ — «Открытость» — предназначена изданиям, публикующим наиболее оригинальные материалы о Дальнем Востоке.

В рамках деловой программы дней проведут презентацию территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Будет работать ярмарка вакансий от крупнейших компаний-резидентов региона, также запланирована серия мастер-классов по вариантам инвестирования на Дальнем Востоке.

По данным Минвостокразвития, с момента старта проекта по организаций ТОР и СПВ, поступило порядка тысячи заявок от претендентов на заключение соглашении об инвестиционной деятельности. На данный момент рассмотрено 70 заявок, общая сумма контрактов по которым превысила 341 млрд рублей.

Дни Дальнего Востока пройдут с 8 по 16 декабря на Тверской площади и в «Экспоцентре». С 8 по 13 декабря будет работать «Дальневосточная ярмарка», а непосредственно деловой программе отведут три дня — с 14 по 16 декабря.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, за время работы проекта Свободный порт Владивосток по электронной визе посетили 2,6 тыс. жителей 12 стран. Большая часть посетителей — граждане Китая и Японии.

С 1 января 2018 года по электронной визе также можно будет посетить Сахалин и Камчатку.