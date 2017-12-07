Олимпиада — это тест: страна мы или территория, население или народ?
Якутск, 7 декабря, 2017, 06:48 — ИА Регнум. Решение об отстранении России от участия в зимней Олимпиаде в Корее ещё раз подтвердило, что спорт стал неотделим от политики. Такое мнение 7 декабря высказал глава Якутии Егор Борисов, обобщив тем самым мнения жителей республики, которые также сочли причины такого решения Международного олимпийского комитета политическими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Абсолютно уверен, большинство наших спортсменов никогда не употребляли допинг, всю жизнь честно пахали ради побед на самых престижных соревнованиях, проливая пот и кровь. Но в политических играх, в отличие от олимпийских, использование грязных приёмов является нормой. В политических играх честность и справедливость стоят на последнем месте. В политике интриги, подставы, удары исподтишка для многих служат гарантией достижения своих мелочных целей», — уверен глава Якутии.
Егор Борисов не сомневается, что рано или поздно запрет России участвовать в Олимпиаде «аукнется спортивным функционерам и их кукловодам».
«Сама идея олимпизма задумывалась как инструмент мира и дружбы, а не спекуляций и войн. Но МОК решил иначе. Это большая ошибка!», — уверен глава республики.
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Жители Якутии также продолжают обсуждать болезненную тему запрета российским спортсменам выступать под флагом своей страны и эмоционально спорят: должны ли они бороться под нейтральным флагом?
«Интересная ситуация — чинуши перекладывают бремя ответственности на спортсменов: сами выбирайте колбасники вы или патриоты. И народ в стране сейчас чуть ли не морды друг другу бьёт — ехать без флага или нет. А чинуши, которые допустили весь этот бардак, вроде как и не при делах, — высказывает мнение журналист республики, редактор портала YKTIMES.RU Владимир Нифонтов. — Хотя на самом деле идёт простой тест — страна или территория, народ или население, вместе мы или каждый за себя. И выбор этот делают не только спортсмены. Напомню старую мудрость: если между войной и позором ты выбираешь позор, то получишь и войну, и позор».
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«Каждый будет решать сам для себя, — пишет в блогах житель Якутии. — Но тогда спортсменам под нейтральным флагом нужно быть готовыми получить нейтральных болельщиков. Олимпиада — это соревнование сборных команд разных стран, а не индивидуальные состязания между «нейтральными одиночками» без флага. В олимпийское движение и подготовку вкладываются деньги страны. Личные амбиции останутся личными амбициями. России на олимпиаде не будет — это главное».
Очень многие смотреть игры без России не собираются, объясняя свою позицию так: «Мне нет дела до чужих праздников и развлечений. И спортивные лица «без гражданства» меня тоже не интересуют», «В любом случае Олимпиада — это политика, и если нашей национальной команды там нет — значит мы не участвуем», «Смотреть не буду, ни открытие, ни закрытие, ни спортсменов, которые туда поедут, и пусть потом даже не заикаются, что они дескать честь страны отстаивают».
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Споры о том, стоит ли спортсменам выступать нейтрально, уже свелись к вопросу Родины и выглядят так:
«Родина обычно, с флагом и гимном. Каждый решает сам».
«Родина — там, где хорошо. Разноцветная тряпка и музыка не имеют значения».
Люди также пишут в соцсетях о том, что подавляющее большинство спортсменов из других стран принимает различные препараты «по медицинским показаниям» с официального разрешения WADA: «Причём в США, например, принимают американские аналоги пресловутого Мельдония, которые по каким-то причинам не включены и не запрещены. О паралимпийцах, за которыми грехов нет, но они были отстранены в полном составе, вообще молчу. Но тринадцать друзей Баха решили по-своему. Требования от России признать «государственную систему допинга» на основании дневников сумасшедшего суицидального алкоголика — это особенно примечательно. Политика — есть политика».
«Решение МОК об отстранении России от зимней Олимпиады в Пхенчане является частью войны объявленной Западом России, — также выражают уверенность якутяне в блогах. — Применение допинга российскими спортсменами является лишь предлогом. Уже с 70-х годов ХХ века спорт высших достижений стал соревнованием спортивных врачей. Мы помним о выдающихся достижениях спортсменов маленькой ГДР 70−80-х годов. Но, тогда на эти достижения никто из спортивных функционеров МОК не обращал внимания из-за наличия СССР, союзника и покровителя ГДР. Необыкновенные достижения последних 15−20 лет спортсменов КНР тоже МОК не замечает, учитывая экономическую и военно-политическую мощь США. А история со снятием команды России с этой Олимпиады стала показателем, с одной стороны, объявленной Западом войны против России, с другой стороны, вызовом, пренебрежением России со стороны США, основного спонсора МОК, обеспечивающего 75% бюджета этой организации».
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Как сообщало ИА REGNUM, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) согласилось с намерением Международного олимпийского комитета (МОК) пригласить к участию в Олимпиаде-2018 только отдельных российских спортсменов с возможностью выступать под нейтральным флагом, и то только в том случае, если спортсмены не были замешаны в институциональной схеме, названной ранее «государственной системой допинга в России».
«WADA считает, что МОК принял взвешенное решение наказать Россию за её вовлеченность в проведенные на уровне государства манипуляции с процессом допингового контроля до, во время и после Олимпийских игр в Сочи в 2014 году», — заявил президент WADA Крейг Риди.
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