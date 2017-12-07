Казань, 7 декабря, 2017, 06:31 — ИА Регнум. Несмотря на непродление договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, необходимость перевода обучения татарскому языку в школах на добровольную основу и перераспределение акцизов на нефтепродукты в пользу федерального бюджета с сокращением доли зачисления в бюджеты регионов (с 61,7% до 57,4% в 2018 году), глава Татарии Рустам Минниханов одним из первых среди глав в ПФО поспешил официально выказать свою поддержку намерению Владимира Путина выдвинуться на президентских выборах в 2018 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

На заседании медиаклуба при полномочном представительстве РТ в Москве 6 декабря Минниханов заявил, что «мы живём в непростое время, и есть те, кто не хочет, чтобы Россия была сильной».

"Все хотят, чтобы наша страна была послушной. В такой непростой ситуации мы все должны объединиться. Показать единение нашей российской нации. И оказать поддержку нашему будущему президенту страны», — заявил он.

Именно эти слова цитирует официальный сайт главы республики, но казанские СМИ, присутствовавшие на заседании, отмечают, что на самом деле Минниханов сказал гораздо больше.

«Мы должны забыть все свои обиды, должны достойно провести выборы президента РФ. Это доверие очень важно. В такой момент, когда поступили так с нашим спортсменами, придумав какие-то решения по допуску… Люди, которые виновны, не должны быть допущены, а остальные… Мы должны забыть про все обиды, показать единение нашей нации и оказать поддержку нашему президенту», — цитирует Рустама Минниханова издание «Бизнес-онлайн».

Для некоторых фраза «мы должны забыть все обиды» стала красной тряпкой, особенно в свете того, что только неделю назад официально было объявлено о переходе преподавания татарского языка в школах как государственного на добровольную основу. Это стало логическим завершением поручений президента РФ Владимира Путина по вопросу преподавания русского языка и добровольности изучения родных и государственных языков республик. В Татарии проверка прошла в октябре 2017 года, в результате были обнаружены массовые нарушения, которые были устранены, и теперь татарский язык изучается «по желанию». Порядка 115 тыс. родителей сразу же выбрали родным языком русский, отказавшись от некогда обязательного татарского.

Проверки школ, предписания прокуратуры и переход на добровольное изучение татарского языка в школах вызвали массовый накал в обществе. Сторонники обязательности негативно отнеслись к идее перехода на добровольную основу, заявив, что это убьёт язык.

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Заявление о том, что татарский язык даже в статусе государственного будет изучаться школьниками добровольно и по желанию родителей, не более двух часов в неделю, было сделано 29 ноября 2017 года на сессии Госсовета РТ. Минниханов на ней не присутствовал, и официальной причиной называлась рабочая командировка в Лондон, но сторонники сохранения обязательности обучения говорили, что он «демонстративно не явился». Заявление о добровольности стало неожиданным, ведь ещё 8 ноября в своих выступлениях власти говорили о том, что будут настаивать на сохранении обязательности, говоря о том, что это второй государственный язык региона и должен изучаться в школах обязательно.

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«Минниханов демонстративно не явился на сессию Госсовета Татарстана, где единогласно депутаты решили отказаться от обязательного преподавания татарского языка в школах. Днями раньше он заявил: «Как государственный язык может быть добровольным? Нигде в мире такого нет». Москва сознательно понизила политический статус РНМ (Рустама Минниханова — прим. ИА REGNUM ), указала ему, кто хозяин подлинный», — писал один из крупных региональных телеграм-каналов «Шалтай-Бабай» (более 3,2 тыс. подписчиков).

Жители Татарии не оставили без внимание предложение Минниханова забыть все свои обиды и обвинили его в том, что он не смог отстоять и Договор, и язык.

«Язык — это главное богатство любого народа. А Вы его защитить не смогли. А так — мужчины не обижаются, мужчины — огорчаются. Я, например, очень огорчён последними событиями в Татарстане. Слабость и беспомощность местной элиты поразили мое воображение», — пишет анонимный пользователь под заявлением главы Татарии.

Другой пользователь, комментируя слова Минниханова о том, что нужно достойно провести выборы президента РФ, пытается уточнить, что тот имел в виду.

«А что значит «достойно»? С нарисованными 80−90%? Неужели Минниханов опять не услышал Путина, когда тот обратился к губернаторам, чтобы они в своем рвении не переусердствовали и не насчитали 146%?» — вопрошает житель Казани.

Видные политические деятели и депутаты из Татарии пока не высказались относительно выдвижения Путина и предложения Минниханова.

Между тем в Казани городские власти отказали инициативной группе в проведении митинга «Владимир Путин, мы с тобой!», который планировался на 9 декабря. Организатором выступил член «Общества русской культуры Татарстана». В качестве обоснования отказа исполком Казани пишет, что «с учётом заявленной численности участников публичного мероприятия в количестве 300 человек, ввиду отсутствия свободных площадок на территории г. Казани в заявленный Вами период, позволяющих обеспечить безопасность участников публичного мероприятия и иных граждан, согласование митинга не представляется возможным». Письмо от 1 декабря 2017 года с отказом организатору митинга подписал руководитель аппарата исполкома Евгений Варакин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2017 года на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде Владимир Путин заявил о своём намерении баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году.

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