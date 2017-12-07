Урумчи, Китай, 7 декабря, 2017, 06:20 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в уезде Йечэн префектуры Каши Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщает 7 декабря агентство «Синьхуа».

Fanghong Префектура Каши

Землетрясение произошло в 7:29 по пекинскому времени 7 декабря, сообщает Китайский центр наблюдения за землетрясениями (CENC).

Эпицентр расположен на 35,69 градусов северной широты и 77,46 градусов восточной долготы. Глубина эпицентра составила 87 км, отмечает CENC. Информации или жертвах о разрушениях не поступало.

Напомним, что схожее по силе землетрясение произошло в уезде Куча префектуры Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района в середине сентября 2017 года.

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