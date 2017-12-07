Барнаул, 7 декабря, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Алтайский край прочно удерживает седьмую строчку Национального туристического рейтинга, подготовленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России». Туристическую привлекательность регионов оценивали представители туриндустрии и органов власти, которых попросили сравнить 2016-й и уже подходящий к концу 2017 год, озвучить основные тренды отрасли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

Баллы регионам присуждали по 10 критериям, среди которых — уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике региона, популярность у туристов, уникальность, продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве и другие. Выше, чем Алтайский край (ему эксперты присудили 88,7 балла) в рейтинге поднялись только Краснодарский край, Москва и Московская область, Крым, Санкт-Петербург и Ставрополье.

Говоря о туризме в Крыму, авторы рейтинга напомнили, что Россия по-прежнему живёт в условиях санкций, которые тормозят полномасштабное развитие туризма в этом регионе, в том числе привлечение инвестиций. Решение транспортной проблемы Крыма (в следующем году должен заработать новый суперсовременный терминал аэропорта в Симферополе и начаться движение по новому мосту) должно дать мощный толчок для развития полуострова, полагают эксперты.

«Успех курорта Белокуриха и других туристических достопримечательностей края во многом предопределён внимательным и ответственным подходом губернатора Александра Карлина», — отметил председатель экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что Алтайский край входит в регионы-лидеры туристической отрасли наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарией, Краснодарским краем, ранее сообщал и вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

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В 2016 году Алтайский край посетили более 2 млн человек.

«Это хороший показатель. Причём идёт постоянное нарастание турпотока из Азии — к нам едут из Японии, Кореи, Китая. Гости из Азии предпочитают оздоровительный туризм. Такие туристы правильно определяют экологически чистые объекты», — отмечал глава региона Александр Карлин. Ещё одной интересной тенденцией стало увеличение турпотока из Германии.

За летние месяцы 2017 года Алтайский край посетили более 880 тысяч человек, что примерно на 5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем, одним из факторов, серьёзно сдерживающих развитие внутреннего туризма на Алтае, является дороговизна авиаперелетов. К примеру, чтобы в одиночку совершить поездку из Москвы в Барнаул и обратно, потребуется заплатить не менее 25 тысяч за билет. Туристам из Северной столицы такое путешествие обойдется дороже на 3−4 тысячи рублей.