Пхеньян, 7 декабря, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Агрессивная политика Вашингтона вызывает тревогу у Пхеньяна, который не стремится к войне, но готов ответить на нападение, 7 декабря со ссылкой на представителя северокорейского МИД сообщает агентство ЦТАК.

Uwe Brodrecht Военный парад в Пхеньяне

Представитель министерства отметил, что об агрессивном настрое Вашингтона свидетельствуют выпады в сторону Пхеньяна.

Но словами все не ограничивается: США и Южная Корея проводят «крупнейшие в истории совместные военно-воздушные учения в районе Корейского полуострова, направленные против КНДР».

Представитель северокорейского внешнеполитического ведомства заявил, что такое поведение Вашингтона не оставляет сомнений в нацеленности на войну. Весь вопрос в том, когда она начнется.

«Мы не хотим войны, но и прятаться от нее не будем», — сказал дипломат.

Напомним, 4 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война с Северной Кореей «станет мировой катастрофой». НАТО готово «работать с партнерами в регионе», но не исключает и более жесткого варианта развития событий.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря заместитель российского министра иностранных дел Игорь Моргулов заявил, что международное сообщество должно предоставить Пхеньяну гарантии безопасности, чтобы Северная Корея вновь могла сесть за стол переговоров.

Дипломат указал на бесполезность санкционного давления на Пхеньян. «Мы находимся на пороге реальной войны»,— сказал Моргулов.

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