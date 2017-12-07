Гуанчжоу, Китай, 7 декабря, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в своем приветственном письме к открывшемуся в китайском городе Гуанчжоу форуму Fortune — 2017, что его страна создаст еще больше возможностей для мира и еще сильнее посвятит себя ему, сообщает 6 декабря агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Си Цзиньпин

В своем письме Си отметил, что Китай будет развивать и открывать свою экономику до новых пределов, продвигать проект «Один пояс — один путь», а также двигаться к новым горизонтам всесторонней открытости.

Китай намерен поддерживать стремительное развитие, даруя людям еще большее чувство достижений, одновременно еще больше интегрируя Китая в мир.

«Экономика Поднебесной стала фундаментом, условием и импульсом обеспечения устойчивого глобального роста», — заявил Си.

Китай продолжит укреплять глобальное партнерство, действовать в общих интересах вместе с другими странами, проводить экономическую либерализацию и укреплять торговлю, инвестиции, а также содействовать экономической глобализации.

Си также призвал увеличить приток иностранных инвестиций в экономику Китая, чтобы иностранный бизнес смог насладиться плодами всеобъемлющей экономической реформы в Китае и развитием страны.

Напомним, что форум Fortune был создан в 1995 году американской газетой Fortune. Форум уделяет особое внимание вопросам экономического развития и глобализации. Китай принимает форум у себя уже пятый раз.