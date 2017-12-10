Санкт-Петербург, 10 декабря, 2017, 12:46 — ИА Регнум. 27 ноября Совет народных комиссаров обратился с воззванием «к трудовым казакам», разъясняющим политику по отношению к трудовому казачеству и призывающим его взять на местах, через советы, власть в свои руки и вместе с советскими войсками разбить контрреволюционное движение казачьих генералов.

Одесса

«Казаки! От вас зависит теперь, будет ли дальше еще литься братская кровь. Мы вам протягиваем руку… Объявите Каледина, Корнилова, Караулова и всех их сообщников и пособников врагами народа, арестуйте их собственными силами и передайте их в руки советской власти, которая будет их судить гласным и открытым революционным судом. Объединяйтесь в советы казацких депутатов… Отбирайте земли ваших собственных помещиков-богачей. Передавайте их зерно, их инвентарь на обработку земель трудового казачества, разоренного войною…»

Крыленко издал приказ о формировании национальных полков по решению референдумов в самих частях, действующих по тем же принципам, что и остальная армия, с поправками на обстановку на данном участке фронта. Также подчеркивается недопустимость нейтралитета полков в российской политической борьбе, поскольку «интересы трудовых масс всех национальностей одинаковы»

В ночь на 11 декабря мирная делегация России выехала в Брест.

В Нахичевани высадился прибывший из Новочеркасска юнкерский эшелон, уже к ночи окончательно разбитый. Генерал Потоцкий со своим штабом арестован, вся власть перешла к ВРК, из которого после этого вышли представители городской думы. II съездом железнодорожников Юго-восточных ж. д. в Воронеже послана телеграмма Каледину с требованием немедленного отозвания своих войск из Ростова и Нахичевани. В противном случае съезд угрожает объявлением полной забастовки.

Корнилов оставил Текинский полк. По выработанному плану полк должен был двигаться на Трубчевск, а генерал Корнилов с небольшой группой пошел в сторону Новгород-Северска.

На заседании ВЦИК принимается наказ мирной делегации вести переговоры на основе решений II Всероссийского съезда Советов. Затем, по предложению Милютина, утверждается положение о Высшем Совете народного хозяйства (ВСНХ).

В новый состав исполнительного комитета Петроградского совета р. и с. депутатов избраны 34 большевика, 10 левых с.-р.

Советы

Пленум Петроградского совета, заслушав доклад Володарского о назначенной правосоциалистическими и буржуазными организациями на 28 ноября демонстрации в честь Учредительного собрания, признал, что под видом этой демонстрации возможны попытки свержения власти Советов. Совет призвал рабочих и солдат не участвовать в демонстрации, а также требует у СНК принять меры к охране города.

Главный штаб Красной гвардии в особом воззвании к красногвардейцам приказывает:

«Усилить охрану города. Не мешать могущей быть мирной демонстрации. Решительно и в корне пресекать всякие попытки захватить какие-либо общественные или правительственные учреждения демонстрантами. Реквизировать на 28 ноября все автомобили. Строжайше преследовать пьяных как пособников контрреволюции».

На заседании II Всероссийского съезда советов крестьянских депутатов отклонено предложение правых с.-р. поставить на обсуждение съезда вопрос об Учредительном собрании. Крестьяне-солдаты, делегаты крестьянского съезда от армии и флота, единогласно при 20 воздержавшихся приняли резолюцию о полной поддержке советской власти и заявили о своей готовности идти на борьбу с Калединым, Корниловым и др. контрреволюционными генералами.

ВРК решил устроить 28 ноября в Петрограде контрдемонстрацию, но после обсуждения этого вопроса в партийных инстанциях решение ВРК было отменено, и было постановлено призвать рабоче-солдатские массы лишь к неучастию в демонстрации. Газета «Рабочий и Солдат» (большевистская), подготовлявшая номер газеты, имея в виду решение ВРК о контрдемонстрации, не успела исправить газеты и 27 ноября вышла с воззванием ВРК, посвященным контрдемонстрации. В связи с этим буржуазные и правосоциалистические газеты подняли шум по поводу якобы погромной агитации со стороны большевиков против поддерживающих Учредительное собрание. В тексте воззвания ВРК говорится:

«Черные силы подготовляют свое выступление в день 28 ноября. Пусть в этот день проявится сила и сплоченность революционных рабочих и солдат г. Петрограда. ВРК призывает к демонстрации под лозунгами: «Долой кадетов, корниловцев, калединцев — врагов народа!», «Долой буржуазию! Да здравствует народ!», «Да здравствует власть советов р. и с. и кр. депутатов!»… «Да здравствует согласованная деятельность Учредительного собрания и советов!», «Да здравствует Совет народных комиссаров!»

На заседании ВРК обсуждался, но не решен вопрос о разрешении въезда в Россию германским подданным.

На специально созванном собрании служащих сената уполномоченный следственной комиссии ВРК Дамберг объявил сенат распущенным. Поставлен караул для охраны здания и имущества сената.

Совет железнодорожников Петроградского узла опубликовал манифест ко всем железнодорожникам России, в котором разоблачает политику Викжеля и призывает к поддержке СНК. Манифест призывает тщательно подготовиться к Всероссийскому съезду железнодорожников 10 декабря с тем, чтоб на нем избрать новый ЦК, который бы работал в контакте с СНК. Съезд предлагается созвать не в Москве, как решил Викжель, а в Петрограде.

Железная дорога

В президиум рабочей секции Московского Совета избраны 5 большевиков, 2 меньшевика, 1 с.-р. и 1 с.-д. объединенец. Далее был заслушан доклад председателя областного продовольственного комитета Рунова, заявлявшего, что областной продовольственный комитет всё время работает бесперебойно, никакого саботажа не устраивалось, грузы поступают планомерно. Очень вредит делу огромное число мешочников и то, что многие предприниматели расплачиваются с рабочими не деньгами, а товарами, что вызывает уменьшение притока товаров в продовольственный комитет.

Московский союз рабочей молодежи «III Интернационал» обратился в исполком Московского совета с просьбой разрешить союзу послать своего представителя в Совет р. и с. депутатов. Исполнительный комитет принципиально согласился и передал практическое решение вопроса в президиум.

Газета «Русское Слово», напечатавшая клеветническое утверждение, что Ставка была занята Крыленко по настоянию германского штаба, постановлением Московского совета р. и с. депутатов закрыта, а типография и запасы бумаги реквизированы.

Меньшевики вышли из состава Уфимского совета р. и с. депутатов и исполнительного комитета.

Генеральный секретариат Украинской центральной рады упразднил на территории Украины земский и городской союзы ю.-з. фронта, военно-промышленные комитеты и т.п., указав, что необходимость в оборонных организациях отпала.

Совещание старейшин Одесской думы решило, что Одесса с уездом, Тираспольский уезд и южная часть Ананьевского уезда должны выделиться в автономную провинцию, поскольку процент украинцев в них ничтожен. Городской голова и председатель гордумы отправились по этому вопросу в Киев.

В Минске Военная белорусская рада, Временная Центральная белорусская войсковая рада и Белорусская социалистическая громада (национальные, аналогичные меньшевистским, организации) опубликовали «Грамоту к белорусскому народу» с призывом объединяться и защищать права белорусов.