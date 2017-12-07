Рамалла , 7 декабря, 2017, 04:00 — ИА Регнум. Заявление американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля нарушает существующий между странами консенсус и достигнутые международные договоренности, заявил глава Палестины Махмуд Аббас, сообщает агентство EFE.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

«Объявление о признании Иерусалима столицей Израиля нарушает международные резолюции и соглашения, а также противоречит консенсусу, существующему у многих государств мира», — сказал Аббас.

Решение Трампа лишает Вашингтон права оставаться посредником в переговорах по ближневосточному урегулированию, со ссылкой на палестинского лидера сообщает Agence France-Presse.

«США больше не могут быть посредником в переговорах о мире после декларации Трампа», — заявил Аббас.

Напомним, решение о признании Иерусалима столицей Израиля Трамп обнародовал 6 декабря. Рамалла наиболее болезненно восприняла шаг Вашингтона: Восточный Иерусалим является частью Палестины.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель движения ХАМАС заявил, что Вашингтон «всегда поддерживал оккупантов» и никогда не был нейтральным посредником в любых переговорах.

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