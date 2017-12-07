Москва, 7 декабря, 2017, 08:58 — ИА Регнум. На протяжении последних нескольких дней олимпийский скандал вокруг России стал одной из самой обсуждаемых тем в русскоязычном сегменте интернета. После того как 6 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию олимпийцев в ОИ-2018, споры по этому поводу усилились. ИА REGNUM подготовило подборку наиболее острых высказываний пользователей в соцсетях.

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Шутка

6 декабря во время встречи с рабочими завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде Путин заявил, что Россия сама дала повод для того, чтобы Международной олимпийский комитет принял решение об отстранении российской сборной от Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Помимо этого, президент подчеркнул, что российские власти не станут вставлять палки в колеса своим спортсменам, которые захотят поехать на ОИ-2018 под нейтральным флагом. Российский лидер сказал, что РФ не будет устраивать «никакой блокады».

Это заявление президента вызвало у кого-то негодование, другие разделили позицию Владимира Путина, а для кого-то это стало очередной возможностью покритиковать власть.

«Только вчера на телеканале «Спас» я говорил о том, что, несмотря ни на что, наши спортсмены обязаны участвовать в Олимпиаде, и сегодня, безумно, приятно было убедиться, что наш президент, как настоящий спортсмен и настоящий мужчина, не допустит возможности играть судьбами спортсменов во имя и во благо чьих-то политических интересов. Россию в очередной раз пытались поставить на колени, но, несмотря на все условности в виде нейтрального флага, включая телевизор, я абсолютно точно буду знать, что этот спортсмен представляет нашу великую страну, и как бы нас ни унижали — поставить нас на колени им не удастся», — таким образом отреагировал на выступление президента РФ в своем Instagram писатель Олег Рой.

Скриншот со страницы пользователя Twitter В чем сила?

В то же время Иван Г. на своей странице «ВКонтакте» написал, что 5 и 6 декабря произошли, как может показаться на первый взгляд, несвязанные события. Первое — это запрет российской сборной участвовать в Олимпиаде — 2018, второе — намерение Путина принять участие в выборах президента РФ в качестве кандидата.

«Совпадение? Не думаю! «Нижегородский ответ Путина» (надеюсь, придуманное мною выражение станет крылатым и войдёт в историю) — это грамотный пиар, экспромт политтехнологов, рассчитанный на эмоциональное состояние возмущённых решением МОК россиян, мысли многих из которых полностью совпадают с информационной картиной федеральных каналов. Зачем нужна экономика и социальная сфера, если во всех бедах можно винить внешних врагов, пятую колонну, агентов Запада и даже рептилоидов с канала РЕН-ТВ, получая от этого кайф, подобный от укола наркотика… и только Путин может всех спасти и сохранить от бед, невзгод и нападок Запада! А о экономической «ломке», которая наступит при «соскоке (в бездну) с нефтяной иглы» или обрушени цены на баррель пока, можно и не думать!»

Скриншот пользователя в Facebook Поддержка

В то же время в соцсетях уже появились предложения по поводу того, каким именно образом российским спортсменам можно выступать под нейтральным флагом, если выступать вообще.

«Когда нашей сборной запретили флаг и гимн и, казалось бы, все пропало и весь мир против нас, то давайте не будем расстраиваться и вспомним недавние события. А теперь представьте нашу сборную в «нейтральной» форме и с «нейтральными» флагами с надписью #putinteam», — предложил Александр П. в Instagram.

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Решение

Однако не все согласны с такой позицией. Например, Александр Р. на своей странице в «ВКонтакте» отметил, что если бы российские власти, и в частности президент, действительно отстаивали интересы России, что считается одной из причин олимпийского скандала, то такой скандал произошел бы раньше, например, России не дали бы провести Олимпиаду 2014 года в Сочи. Также автор поста обратил внимание на то, что отстранять олимпийскую сборную в качестве борьбы с сильным противником — метод крайне сомнительный.

«Почувствуйте разницу: во времена СССР американцы бойкотировали Игры, а сейчас ровно наоборот — Россию отстраняют от Игр. Причина отстранения российской сборной вовсе не в том, что Россия за последние годы как-то особенно укрепилась и начала отстаивать свои интересы. Если бы Россия укрепилась, ее бы, наоборот, никто не посмел отстранять, как не смели отстранять СССР, несмотря на жесткое политическое, экономическое и идеологическое противостояние.

СССР не решались отстранять от Олимпийских игр, потому что понимали, что Советский Союз найдет на это такой ответ, что мало не покажется никому. Например, создаст альтернативные игры, и олимпийское движение окажется расколото на многие десятилетия. Нынешние обитатели Кремля не способны чем-либо ответить на отстранение России от Олимпийских игр. Равно как и на другие санкции. Это доказано в мае 2014 года Буркхальтером и многократно подтверждено последовательным введением разнообразных санкций, на которые Кремль отвечает только стенаниями о нарушении законных прав бизнеса и прочим пустословием. И еще вводит так называемые антисанкции, которые бьют преимущественно по жителям самой России», — считает пользователь.

Скриншот пользователя в Instagram Актуальность

Не исключают пользователи соцсетей и сценарий, при котором власти могли скрывать махинации с допингом на Олимпиаде в Сочи. Правда, подобные истории случаются и в других странах, но так обострилась ситуация именно в отношении России.

«Вспомните, в какой стране мы живем. Просто без эмоций, взгляните на реальную картину. Как вы считаете, возможно ли, что в угоду власть имеющих, дабы сделать «праздник народу» на нашей домашней Олимпиаде могли быть скрытые схемы сокрытия допинга у некоторых наших спортсменов? Да конечно, елки-палки!!! Это же всегда, везде и во всем у нас. Другой вопрос, что допинг применяют везде — да, согласен, спорт высоких достижений невозможен без этого. Да, но наших спортсменов «гонят» чаще, чаще проверяют. Но не мы ли в этом виноваты??? Посмотрите, кто руководит нашим спортом? КАК можно было не уволить товарища МУТКО еще после Ванкувера? А его повысили! Человека, которого мировое сообщество пожизненно отстраняет от Игр. Обидно, что мало что изменится. Все «закроют» под тренд политических игр. Перед выборами никто не признает своих явных ошибок. Будем вновь искать внешнего врага»,— выразил свое мнение по поводу допингового скандала Ильнар С. в своем профиле в Instagram.

Между тем, например, Сергей С. в Facebook написал, что отстранение российской сборной от Олимпиады 2018 года напрямую связано с Играми в Сочи почти четыре года назад.

«Отлучение нас от Олимпиады 2018 это следствие того, что случилось ещё в 2014 году в Сочи! Я был оскорблён и зол! Наши организаторы убедили тогда Путина пойти на уступки и ни слова не сказали об истории СССР, Великой Отечественной войне, героях-олимпийцах СССР и т. д. Именно тогда была подложена и взорвана бомбы маразма и русофобии!» — отметил пользователь, напомнив, что главным режиссером тогда был Константин Эрнст.

Правда, падать духом никто не собирается. Вот тренер по фитнесу Иван В. в своем Instagram решил напомнить своим подписчикам:

«Мы сильные люди, сильная страна с множеством побед и заслуг. Признанный лидер. Пройдём и выдержим это испытание. Русский дух не сломить».

Фигуристка Аделина Сотникова в своем Instagram выступила за то, чтобы российские спортсмены, несмотря ни на что, ехали на Олимпиаду и, уже стоя на пьедестале, «перепевать олимпийский гимн, петь наш родной, во все горло».

«А что? Сдаваться? Не ехать? Почему? Так все смогут! Сидеть на месте ровно… Спортсмены это не заслужили! Нас учили бороться при любых сложных ситуациях, нам это не страшно, нам не привыкать! Мы пашем ради этого, ради этого праздника! Побыть на Олимпийских играх! Мы травмируемая, бежим впереди паровоза, обманываем врачей, что все хорошо и ничего не болит… когда совсем не так! И ради чего? Чтобы сейчас отказаться от мечты? Мы прекрасно знаем, что это наши! Наши родные, которые отвоевывают нашу страну! Пусть и под таким флагом! Приглашать на старт все равно будут «атлета из России». Так давайте и спортсменов уважать! Мы заслужили этот праздник!»— написала Сотникова, добавив, что поддерживает спортсменов.

Скриншот пользователя в Instagram Палки в колеса

Однако актер Андрей Финягин в своем Instagram выложил короткое видео, в котором сравнил предложение МОК для «чистых» спортсменов участвовать в ОИ под нейтральным флагом с тем, как если бы актеру запретили играть в пьесах на русском языке. Финягин сопроводил свой пост такой записью:

«Бесконечно грустно, что люди, которые отдают свои жизни ради спорта и престижа своей страны, становятся заложниками наплевательства и хамства спортивных воротил!» — подчеркнул артист.

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Что такое позор?

Выразил свою солидарность с российскими спортсменами и Всероссийский детский центр «Орленок». В сообществе в Facebook центр опубликовал несколько фотографий молодых спортсменов, поддержавших акцию #NoRussiaNoGames, и призвал осудить политизацию спорта:

«Ребята и сотрудники Всероссийского детского центра «Орлёнок» возмущены решением Международного олимпийского комитета об отстранении России от участия в зимних Олимпийских играх в Корее и присоединяются к масштабной акция «No Russia — no games» — «Нет России — нет Игр». Орлята призывают весь мир осудить политизированность отстранения наших спортсменов от мировых состязаний».

Скриншот пользователя в Facebook Всероссийский детский центр «Орленок»

Сообщество в Facebook «Разбег» тоже выступило с поддержкой российских атлетов, заявив, что у нашей команды отняли шанс побороться за олимпийское золото. Это чрезвычайно сложная для спортсменов ситуация.

«Мы же поддержим нашу сборную неустанной верой в справедливость, беговыми километрами и будущими победами над собой и соперниками! У нас отняли Олимпиаду. Но стремления к победе им не отнять!» — пишет сообщество.

Скриншот пользователя в Facebook Всероссийский детский центр «Орленок»

Однако есть среди пользователей и те, кто не разделяет повышенного внимания общественности к олимпийскому скандалу. В частности, Александр С. «ВКонтакте» отмечает, что это отнюдь не тот вопрос, который требует таких масштабных обсуждений:

«Завидую людям, для которых главная сегодня несправедливость — это раскраска формы у наших спортсменов на Олимпийских играх. В цвет флага или с пятью кольцами на заднице. Остальное в жизни и стране, видимо, прекрасно и безусловно справедливо».

Скриншот со страницы пользователя в Instagram #NoRussiaNoGames

Не обошли стороной пользователи и недавнее выступление с речью глава Олимпийского комитета России Александра Жукова, в которой он извинился перед исполкомом Международного олимпийского комитета за нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами. По словам Жукова, сейчас больше всего страдают молодые спортсмены, которые во время Олимпийских игр в Сочи не входили в состав национальной команды.

«Нужно не извинения приносить, а в отставку уходить. Причём всем чиновникам от спорта, причастным к этому безобразию! PS. Хочу поддержать всех чистых российских спортсменов. Ребята! Мы гордимся вами!» — пишет в Facebook Елена Н.

«После позорного изгнания России с Олимпиады-2018, вся ТВ «Звезда» сегодня весь день сидит в майках «No Russia, no games». Только они забыли дописать чего ещё не будет, если не будет России», — отметил Иван Н., добавив, что без России «не будет и войн, и оккупаций».

SERG__ROTENBERG в Twitter напомнил, что всё началось еще на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, когда Бережную и Сихарулидзе обвинили в том, что они якобы победили из-за воздействия на судей со стороны «русской мафии». В итоге канадцам выдали второй комплект наград, однако тогда представители китайской команды на повторное награждение не вышли, в отличие от российский спортсменов.

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Игра воображения

Вице-премьер России Виталий Мутко, которого пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх, 6 декабря заявил, что российским спортсменам, которые примут решение выступить на Олимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом, будет оказываться всесторонняя поддержка. В ответ на что пользователи в Twitter предложили Мутко сменить работу.

«Идите уже в отставку, это лучшее, что вы можете сделать», — комментирует ICrokus в микроблоге.

Пользователь Дмитрий В. предположил также: «Ну, давно понятно, что для Мутко солнце восходит в Вашингтоне».

«Совсем ты не бережешь себя, все о России думаешь… Золотой Вы человек, Виталий Леонидыч!» — не без иронии отметил Павел Ф. в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Ирония

Как уже ранее отмечало ИА REGNUM, акцию протеста против отстранения российской сборной от Олимпиады (#NoRussiaNoGames) поддержало множество артистов, спортсменов, болельщиков и просто сопереживающих. Вот и актриса Марина Федункив в Instagram опубликовала короткое видеообращение на фоне российского флага, добавив:

«Я считаю, что наши спортсмены воспитывались не в безымянной стране, а в России! И должны выступать не под нейтральным флагом, а под нашим российским триколором и в честь наших героев должен звучать только наш гимн! И неважно, кто там что наМУТдил».