Москва, 7 декабря, 2017, 03:35 — ИА Регнум. Возможность применения персональных санкций в отношении руководства Всемирного антидопингового агентства (WADA) предлагается рассмотреть на специальном совместном заседании в Совете Федерации, 7 декабря пишет газета «Известия».

Kremlin.ru Российский и олимпийский флаги

Как заявил Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела, предложение будет рассматриваться 12 декабря.

«12 декабря будет заседание, на котором будут определены дальнейшие действия», — сообщил Климов.

В заседании, наряду с членами Совфеда, будут участвовать депутаты, российские дипломаты и спортсмены. Причем инициатива по обсуждению санкций в отношении WADA возникла еще до антироссийского решения Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года.

Климов подчеркнул, что в WADA входят в основном представители стран НАТО, «системно дискредитирующих образ Москвы на международной арене».

«Поскольку против РФ работают профессиональные люди, нам нужно тщательно продумать ответные шаги», — заявил Климов.

По словам члена Совфеда, Москва знает, что американские представители «вели разговоры с иностранными дипломатами и общественными деятелями, буквально науськивая, чтобы те использовали спортивную тематику против нас».

«Люди, которые подталкивали к этому решению, не имеют никакого отношения к спорту, — отметил Климов. — Мы должны вывести их на божий свет и наглядно показать, что это решение — не про спорт».

Напомним, 5 декабря МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) от участия в XXIII зимних Олимпийских играх. Это означает, что российская сборная не сможет участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).

МОК позволил спортсменам из России, «не замеченным в употреблении допинга», участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под флагом Олимпиады, то есть без российской символики.

Отметим, что поводом для отстранения ОКР стали данные пресловутого доклада Ричарда Макларена, главы комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант процесса по дискредитации России, информатор WADA Григорий Родченков в свете последних событий перестал чувствовать себя в безопасности.

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