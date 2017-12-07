Якутск, 7 декабря, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Круглый стол «Холод и Цивилизация» пройдёт 15 декабря в конференц-зале павильона «Экспоцентр», а 17 декабря там же, но в павильоне №3 состоится дискуссия на тему: «Якутское кино: перспективы развития», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Мой убийца». Реж. Костас Марсан. 2016. Россия Опознание

В ходе первого мероприятия обсудят концепцию законопроекта РФ «Об охране вечной мерзлоты» и «бремя холода»: возможность введения критерия «температура холода на душу населения». Также в центре внимания экологическая, социальная и гуманитарная ответственность бизнеса на территориях «сдвоенного холода» (холод многолетнемерзлых грунтов и Полюса Холода воздуха), этнокультурные основы здорового образа жизни в условиях холода. Сейчас индустриальное освоение Арктики предполагает перенесение сюда образа жизни оседлой индустриальной цивилизации, однако это тупик, убеждены организаторы круглого стола. Требуется включение ценностей и содержания внутреннего мира северного человека, его творческой самореализации в экстремальной культуре, для которой холод есть особая реальность, в российский цивилизационный проект.

Якутское кино в какой-то мере тоже можно считать проявлением экстремальной культуры, поскольку производится оно, как правило, в условиях низких температур. Но зато есть в нём что-то феноменальное, благодаря чему якутское кино завоевывает признание не только у себя на родине, но и за пределами страны. Ежегодно выпускается разножанровое кино, независимые кинематографисты выходят в российский прокат, расширяется республиканская киносеть.

В рамках Дней Якутии будут представлены четыре картины: «Мой убийца» Костаса Марсана, «Его дочь» Татьяны Эверстовой, «Кэрэл. Невидимая красота» Валентина Макарова и Ильи Портнягина, «Сааскыкэм (Детство, которое мы не знали…)» Алексея Романова.

На круглом столе обсудят вопросы дальнейшего развития якутского кино в области кинопроката, производства и фестивального движения. В этом году ожидается выход новой работы режиссёра Костаса Марсана, чей фильм «Мой убийца» претендовал на номинирование в «Золотом глобусе». В основе сюжета — мистическая история таинственных событий (внезапная гибель множества человек) в Чурапчинском улусе Якутии в 1977 году. Кинокритики уже пророчат громкий фестивальный успех. О том, как проходили съёмки картины под рабочим названием «Глаза ночи» можно узнать из трейлера.