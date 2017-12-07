Киев, 7 декабря, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Создание «украинской сечи» у здания Верховной рады анонсировал лидер партии «Движение новых сил» («Рух новых сил») и бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, выступая на митинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и Саакашвили

«Объявляю создание украинской сечи возле Верховной рады», — заявил Саакашвили.

Украинский политик заявил, что «сечь» нужна, чтобы провести «мирное наступление» на президента страны Петра Порошенко.

Напомним, в Киеве наблюдается очередной всплеск активности, инициированной Саакашвили после его несостоявшегося ареста. У здания украинского парламента политик собрал митинг, насчитывающий порядка тысячи человек.

Порошенко, комментируя «михомайдан», заявил, что ошеломлен и шокирован. Участников сборища у Рады он назвал «гоп-компанией».

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В этот же день украинский генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что сторонники Саакашвили захватили помещение одного из комитетов Рады на территории отеля «Киев»: «выломали дверь, выбросили оттуда одного работника УГО, который охранял государственное помещение, и там «изволили отдыхать».

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