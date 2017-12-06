Вашингтон, 7 декабря, 2017, 02:36 — ИА Регнум. Против резолюции по импичменту президенту США Дональду Трампу проголосовали 127 депутатов от Демократической партии в американском конгрессе, сообщает Independent.

Martin Falbisoner Здание Конгресса США

Отмечается, что Палата представителей США «отбила» первую официальную попытку объявления импичмента Трампу.

Инициированное демократом Элом Грином из Техаса предложение было отклонено по итогам голосования. Против резолюции высказались 127 демократов из 194.

Отмечается, что, инициируя резолюцию по импичменту, Грин обвинил Трампа в поступках, проистекающих из «фанатизма, ненависти и враждебности». Объявляя свое предложение в письме своим коллегам, Грин заявил:

«Вопрос не в том, есть фанатик ли наш президент, вопрос в том, что мы будем с этим делать?»

Против импичмента высказались 364 человека, за — 58, сообщает The Hill.

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Напомним, обсуждение резолюции об импичменте состоялось 6 декабря. Впервые многочисленные предложения по отставке Трампа были вынесены на голосование в Конгрессе.

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