Москва, 7 декабря, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Заявление Пентагона о том, что терроризм в Сирии не разгромлен и что доклад Минобороны РФ о фактической ликвидации группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) не обоснован, напоминают ситуацию, когда человек не видит бревно в своем глазу, замечая соломинку в чужом, 7 декабря сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Флаг США

Комментируя заявление, сделанное представителем Пентагона Эриком Пэхоном о том, что он не согласен с докладом Минобороны РФ о полном разгроме ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на обоих берегах Евфрата в Сирии, в ведомстве заявили:

«Хотели бы напомнить представителю Пентагона, что зарождение, экспансия в Ираке и вторжение в Сирию международной террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) происходило де-факто при молчаливом невмешательстве Пентагона».

В Минобороны подчеркнули, что в ситуация в Сирии стабилизировалась именно благодаря российской военной операции, стартовавшей 30 сентября 2015 года. Только таким образом Дамаску и удалось полностью разгромить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Поэтому если ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как упоминает представитель Пентагона, еще где-то и не побежден, — то как раз в зоне прямой ответственности США на территории Ирака, — отметили в Минобороны РФ. — Однако по каким-то причинам США годами в упор не видят это «бревно» в своем глазу».

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон просто нашел предлог для оправдания незаконного оставления американских войск в Сирии.

«Что же касается «уважения», то рекомендуем демонстрировать его прежде всего к суверенитету Сирийской Арабской Республики и общепринятым нормам международного права», — сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, 6 декабря на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе генерал армии Валерий Герасимов, первый заместитель российского министра обороны, заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожены.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил об этом час назад Верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину», — сказал Герасимов.

Он отметил, что «на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на территории Сирии не существует». Более тысячи населенных пунктов освобождено.

После прозвучавшего в Москве доклада Пэхон заявил: «Я считаю, это интересное заявление. Я с уважением не соглашусь».

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