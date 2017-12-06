Москва, 7 декабря, 2017, 01:08 — ИА Регнум. Признание американскими властями статуса столицы Израиля за Иерусалимом показывает, что им надоело изображать, будто они пытаются разрешить палестино-израильский конфликт, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Иерусалим

«[Президент США Дональд] Трамп: «Пришло время признать Иерусалим столицей Израиля». США перестали даже делать вид, что занимаются решением конфликта, — написал Пушков. — Надоело, устали».

Напомним, 6 декабря Трамп заявил: «Иерусалим — реальная столица Израиля. Это не более и не менее чем признание реальности». Американское посольство переезжает из Тель-Авива в Иерусалим.

Читайте подробнее: «Это признание реальности» — Трамп перенес посольство США в Иерусалим

Решением Трампа больше всего недовольны палестинцы: Восточный Иерусалим является частью Палестины. В секторе Газа состоялась манифестация с сожжением американских и британских флагов, а также лозунгами «Смерть Америке!» и «Долой Трампа!».

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Отметим, представитель движения ХАМАС Хазем Кассем прокомментировал решение Трампа и позицию США по ближневосточной проблеме в целом следующим образом: Вашингтон «всегда поддерживал оккупантов» — Израиль.

«Соединенные Штаты никогда не были нейтральным посредником в любых переговорах… Они всегда были с оккупантами», — сказал Кассем.

Читайте подробнее: «Никаких переговоров с оккупантами» — ХАМАС о переносе посольства в Израиле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны мусульманского мира назвали заявление Трампа «объявлением войны». Они считают, что решение Вашингтона усугубит палестино-израильский конфликт. Сейчас лидеры ряда государств ведут переговоры по выработке ответа на вызов Вашингтона.