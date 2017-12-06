Киев, 7 декабря, 2017, 00:39 — ИА Регнум. Число погибших в Донбассе бойцов ВСУ составило почти 2400 человек, заявил украинский президент Петр Порошенко, сообщили в его пресс-службе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ВСУ

После просмотра премьеры фильма «Киборги» Порошенко заявил, что картина ему понравилась. Ахтему Сеитаблаеву, режиссеру-постановщику фильма, он вручил орден «За заслуги» III степени.

Поздравив соотечественников с днем ВС Украины, Порошенко заявил, что день премьеры «Киборгов» был выбран правильно. По его словам, Киеву удалось «благодаря совместным усилиям всего украинского народа создать «одну из самых сильных армий на европейском континенте».

«Армия имеет боевой опыт, за обучение которому заплачена самая высокая цена, — сказал Порошенко. — Более 2750 украинских воинов, в том числе почти 2400 из состава ВС Украины, отдали свою жизнь за то, чтобы Украина была сохранена».

По поводу фильма украинский президент отметил, что он основан «на абсолютно точном документальном материале и сделан в тесном сотрудничестве с нашими героями АТО».

Отдельно Порошенко высказался по поводу названия фильма: словом «киборги» «враги — агрессоры хотели нас обидеть», но оно «стало синонимом мужества, стойкости и патриотизма украинского воина».

Читайте также: ООН: За все время конфликта в Донбассе погибло почти 10 тыс. человек

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более десяти тысяч украинских солдат и офицеров погибли и были ранены не из-за боевых действий в Донбассе.

Пресс-служба Генштаба ВСУ опровергла данные Матиоса:

«По состоянию на 28 октября 2017 года, с начала проведения АТО боевые потери составили 10 710 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них безвозвратные 2 333, санитарные — 8 377».