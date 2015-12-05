Вашингтон, 7 декабря, 2017, 00:12 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США проголосовала против резолюции о вынесении импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Голосование состоялось накануне, 6 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Известно, что документ был представлен членом палаты представителей демократом Элом Грином. Он заявил, что политический курс Трампа якобы привел к усилению ненависти и расизма в США, а потому ему пора вынести импичмент.

Однако, большинство членов палаты представителей Конгресса США отклонило эту резолюцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Демократическая партия США и её проигравший на выборах президента 2016 года кандидат Хиллари Клинтон не смирились с поражением и ведут против Трампа и его команды жесткую внутриполитическую борьбу и всерьез нацелились на импичмент президенту.