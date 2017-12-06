Москва, 7 декабря, 2017, 00:12 — ИА Регнум. Россия могла бы отправить своих спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в составе белорусской сборной. Об этом 6 декабря заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Geograph.org.uk Олимпийская эмблема

«Конечно, реформа МОК — сейчас всё это сказки, поскольку там каждая страна имеет один голос. Но если бы наши чиновники не кальян курили всё это время, а договорились бы с Китаем, — с одним Китаем! — и он бы нас поддержал, то никакого решения по России уже бы не было», — заявил Платошкин.

«Что делать теперь с этими людьми (российскими спортсменами)? Конечно, президент никому не может запретить туда ехать, потому что он умный человек и у него нет таких полномочий. Запретить туда ехать может только совесть каждого конкретного человека. Но что-то вообще-то мы можем сделать — у нас, если кто забыл, есть союзное государство с Республикой Беларусь. Пусть Белоруссия выиграет эту Олимпиаду с нашей помощью! Мы войдём в их сборную», — предложил он.

При этом эксперт отметил, что в идее бойкотирования Олимпиады нет ничего крамольного и даже оригинального — аналогичная ситуация сложилась после того, как власти большинства ведущих западных стран проигнорировали в 1980 году летние Олимпийские игры в Москве. Тогда в 1984 году советским спортсменам также пришлось пропустить Игры в Лос-Анджелесе, в соответствии с объявленным большинством стран социалистического лагеря бойкотом.

«Запад уже бойкотировал нашу Олимпиаду. Чем мы ответили? Таким же бойкотом. После этого мысли насчёт бойкота мгновенно испарились! Я думаю, что в 1984 году ни у одного нормального советского спортсмена не возникло мысли, а может мне «сгонять» в нейтральном плане? Ну, чего мне этот Советский Союз», — указал Платошкин.

По его мнению, политическое давление геополитические враги России прекратят только тогда, когда поймут, что это давление обходится слишком дорогой ценой. В свою очередь, поиск компромисса, который предлагают наблюдатели из либерального лагеря, на практике является прямой капитуляцией.

«Эти люди понимают только один язык. Если мы будем действовать жёстко, они нас поймут. И это самый кратчайший путь к ликвидации международного напряжения. Не то что говорят — интересы, ну плюнули в нас, давайте поймём. Это просто деструктивный путь! Ну будут плевать ещё дальше. Будут плевать не обычными плевками, а верблюжьими уже. Ответим нормально — всё это мгновенно кончится. И такое уже было», — заключил политолог.