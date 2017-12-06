Ереван, 6 декабря, 2017, 22:14 — ИА Регнум. В Вене проходит встреча министров иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна и Азербайджана Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Франс Пресс Встреча в Вене

Встреча проходит в расширенном составе — при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. До этого министры провели отдельные встречи с сопредседателями.

В ходе встречи сопредседателей с Эдвардом Налбандяном стороны затронули тему реализации шагов по достигнутым в ходе саммитов в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве договоренностям, сообщает армянский МИД.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства АР Хикмет Гаджиев написал в Twitter, что переговоры проходят при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ. «Субстантивные, интенсивные и конкретные обсуждения важны для скорейшего разрешения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — пишет Гаджиев.