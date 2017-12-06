Каир, 6 декабря, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Власти Египта завершили перенос ворот фараона Аменемхета I из северного Каира в новый музейный комплекс в Гизе, передает Associated Press.

«Великий египетский музей»

«Ворота фараонов» из розового гранита имеют возраст 3000 лет и относятся к началу 12-й династии, основателем которой был Аменемхет I.

Ворота будут полностью экспонироваться в «Великом египетском музее», который планируется открыть в 2018 году.

Согласно планам правительства, «Великий египетский музей» станет самым крупным собранием древнеегипетских артефактов в мире.

В новый музей уже направлены тысячи экспонатов со всего Египта, в том числе знаменитые реликвии из гробницы фараона Тутанхамона.