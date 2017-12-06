Москва, 6 декабря, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Укрепление оборонного комплекса будет важной частью избирательной кампании и программы Владимира Путина, считает глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов. Об этом он заявил 6 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Government.ru Вячеслав Никонов

«Выборы, на мой взгляд, будут достаточно динамичными и интересными, — заверил он. — Президент сегодня задал хорошие тон и старт собственной предвыборной кампании. Это очень важный этап. Ясно, что президент и его команда тщательно продумывали этот шаг. Здесь очень важен символизм Нижнего Новгорода, который говорит о многом в отношении избирательной кампании самого президента. Мне, как депутату от Нижегородской области, особенно приятно, что это произошло именно на нижегородской земле, и я присоединяюсь к поздравлениям, которые прозвучали от президента и от других по поводу 85-летия этого славного предприятия (Горьковский автомобильный завод — прим. ИА REGNUM ), которое обеспечивало страну не только ГАЗами и «Победами», но и транспортом победы в годы Великой Отечественной войны. Символично, что это всё произошло там. Это очевидно упор на индустриализацию и реиндустрализацию нашей страны. С опорой на людей и на рабочий класс».

Никонов подчеркнул, что Нижний Новгород всегда был «опорным краем державы», и напомнил, что в годы войны там было выпущено 50% всей артиллерии и треть всех танков.

«Это укрепление державности, это Минин и Пожарский, это богатая история, это духовность и культура, — заявил депутат. — Нижегородская земля — это земля Пушкина, Сергия Радонежского и его духовных подвигов. Это то место, которое всегда ковало и оружие победы. Укрепление оборонного комплекса будет важной частью избирательной кампании и программы президента. Посылов очень много, и важный современный посыл — это новая кадровая политика. Напомню, что в Нижнем Новгороде недавно сменился губернатор — пришел молодой технократ Глеб Никитин».

Кроме того, Никонов отметил, что программа Путина будет наиболее важной из всех программ, с которыми на выборы придут кандидаты в президенты, поскольку он сможет реализовывать её уже сейчас, не откладывая до победы.

Напомним, что 6 декабря Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Об этом он заявил на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.