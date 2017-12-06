Минобороны России сообщило о полном освобождении Сирии от ИГ*
Москва, 6 декабря, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 6 декабря заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
«Все бандформирования ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ред.) на территории Сирии уничтожены, сама территория освобождена», — сообщил генерал.
Валерий Герасимов добавил, что министр обороны Сергей Шойгу уже доложил об этом президенту России Владимиру Путину.
Как сообщил начальник Генштаба, 6 декабря были уничтожены последние незаконные вооружённые формирования, остававшиеся в провинции Дейр-эз-Зор.
Подразделения бригадного генерала Хасана Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса освободили населённые пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха и соединились с правительственными силами, наступавшими с юга.
«Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ред.), на территории Сирии больше не существует», — сообщил генерал.