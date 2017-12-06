* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 6 декабря, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 6 декабря заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Press and Information Office of Ministy of Defence of the Russian Federation Валерий Герасимов

«Все бандформирования ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ред.) на территории Сирии уничтожены, сама территория освобождена», — сообщил генерал.

Валерий Герасимов добавил, что министр обороны Сергей Шойгу уже доложил об этом президенту России Владимиру Путину.

Как сообщил начальник Генштаба, 6 декабря были уничтожены последние незаконные вооружённые формирования, остававшиеся в провинции Дейр-эз-Зор.

Подразделения бригадного генерала Хасана Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса освободили населённые пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха и соединились с правительственными силами, наступавшими с юга.

«Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ред.), на территории Сирии больше не существует», — сообщил генерал.