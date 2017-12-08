Санкт-Петербург, 8 декабря, 2017, 04:11 — ИА Регнум. О грани между «подделкой под Китай» и «настоящим китайским» автор ИА REGNUM Дмитрий Теткин беседовал с художником, которого вдохновляют не итальянские пейзажи или виды Петербурга, а медитативная красота Поднебесной.

Вячеслав Синкевич Туманная долина

Вячеслав Синкевич любит китайскую живопись с детства, а две поездки в Китай дали ему новый взгляд на культуру страны, которая для европейского мышления кажется загадочной, таинственной и необычной — но в действительности оказывается, что ее носители, простые китайцы, это такие же люди, как все. При этом сами китайцы художнику не понравились:

«Всё настолько пропитано меркантилизмом, что чувствуется такая атмосфера, что на тебя смотрят, как бы тебя ободрать. То есть я почувствовал что-то такое неуютное, в общем-то. И там жить? Им самим-то трудно выживать из-за перенаселения. Большая конкуренция. Слава богу, я слышал, что у них экономика растёт», — выражает художник свое мнение.

Конкуренция создают такую жесткость, жить в которой смог бы не каждый, несмотря на то, что многие русские приживаются в Китае.

Самое большое отличие китайцев кроется в том, что у них язык и письменность максимально приближены к природе, и за прошедшие тысячелетия их язык и письменность практически не изменились. У этого народа другой менталитет, они мыслят образами.

Сам Синкевич считает себя европейцем:

«Я говорю, что для меня их культура такова, что лучше даже и не погружаться глубоко. Я считаю, что мне свойственно лишь такое лёгкое с ней соприкосновение, потому что я европеец, и я никогда не смогу с ней полностью познакомиться».

Читайте интервью полностью здесь: Пятое сокровище художника

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