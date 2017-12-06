Москва, 7 декабря, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект о наказании чиновников и юрлиц за плохую организацию дорожного движения и разбитые дороги на основании фотовидеофиксации очевидцев внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Abang Salim Bin Abang Ali Дорога

Предлагается дополнить КоАП положениями, предоставляющими гражданам (автомобилистам) возможность передавать с помощью технических средств, имеющих функции видеозаписи, органам внутренних дел информацию о нарушении требований по организации дорожного движения и по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, рассказал один из авторов инициативы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Отметим, что санкции за такие правонарушения возлагаются на должностных и юридических лиц, ответственных за надлежащее содержание дорог.

Согласно статистике ГИБДД и Генпрокуратуры, около ¼ всех дорожно-транспортных происшествий происходят из-за несоответствующего действующим нормативам состояния дорог и дорожной инфраструктуры. При этом важно отметить, что случаев, когда дорожные службы и иные органы, ответственные за надлежащее содержание дорог, привлекаются к ответственности, достаточно мало, обеспокоены парламентарии.