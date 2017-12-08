Москва, 8 декабря, 2017, 03:24 — ИА Регнум. О причинах временного прекращения разработки боевого железнодорожного комплекса «Баргузин» пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Mil.ru БЖРК с ракетой РС-22

Есть информация, что разработка несущего ядерное оружие поезда, так называемый «проект Баргузин», в программу вооружений с 2018 по 2027 год ГПВ-2027 не вошла. И хотя данная информация не является официально подтвержденной или опровергнутой, к такому ходу дела могло привести несколько причин. Главная из них — дороговизна и неудобство использования ядерного поезда в современных условиях. Несмотря на широко разрекламированную высокую скрытность и связанную с этим слабую уязвимость состава БЖРК, как еще называет железнодорожную передвижную пусковую установку, проблем с ней тоже немало.

На дежурстве в мирное время состав можно вычислить с учетом сильно возросших в последнее время возможностей спутников-шпионов. Кроме того, передвигающаяся по обычным железнодорожным путям ядерная ракета требует серьезной охраны, что также отрицательно влияет на скрытность. И, наконец, имеющихся мобильных МБР «Тополь-М» и «Ярс» достаточно для того, чтобы противостоять попыткам обезоруживающего удара, с помощью которого противник может попытаться вывести из строя стационарные пусковые установки.

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