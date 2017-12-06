Москва, 6 декабря, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Законопроект о выплатах на ребенка до полутора лет внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года, правоотношения распространятся на новорожденных следующего года.

Ребёнок

Кто может рассчитывать на выплаты

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ, следует из текста документа.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка осуществляется гражданину, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

Предполагается, что «порядок осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, порядок обращения за назначением указанной выплаты, а также перечень документов (копий документов, сведений), необходимых для ее назначения», устанавливаются соответствующим министерством.

Как получить

Обратиться с заявлением о выплате в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка можно будет в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.

При этом устанавливается, что ежемесячная выплата «осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка». В остальных случаях она осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока следует подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет. Следует также представить документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Заявление подается по месту жительства в орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения, непосредственно либо через МФЦ.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка подается гражданином по месту жительства в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через МФЦ.

Если тройня?

В случае рождения двух и более детей действия такие: подается заявление в отношении одного ребенка — в орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения; в отношении второго ребенка — в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.

При этом заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка может быть подано в территориальный орган ПФР одновременно с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Размер

Средний размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка составит: в 2018 году — 10 523 рубля; в 2019 году — 10 836 рублей; в 2020 году — 11 143 рубля, следует из сопроводительных документов.

Посчитали расходы

Расходы федерального бюджета на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка составят в 2018 году 21,4 млрд рублей, в 2019 году — 55,1 млрд рублей, в 2020 году — 68,0 млрд рублей.

Реализация положений законопроекта, касающихся осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка, потребует выделения из федерального бюджета в 2018 году 24,6 млрд рублей, в 2019 году — 63,4 млрд рублей, в 2020 году — 78,2 млрд рублей.