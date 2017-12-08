Варшава, 8 декабря, 2017, 04:11 — ИА Регнум. Антоний Мачеревич, министр обороны Польши, выступил с заявлением, в котором пообещал нарастить польскую армию до 200 000 человек. С 90 000, которые были в составе польской армии до последнего времени, это число уже возросло до 120 000. Мачеревич также похвастался возрастающим числом американского контингента, который сейчас насчитывает 8000 военнослужащих, а к концу 2019 года, по его словам, это количество возрастет до 50 000. Эти и другие новости, о которых пишут польские СМИ, обсуждает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Не меньший оптимизм содержится в обещаниях оснастить эти огромные контингенты соответствующим количеством современной техники. В общем, «у Польши появится армия, способная задержать любого противника». Среди вопросов, заданных польскому министру обороны прессой, интересно прозвучала тема о конфликте Мачеревича с президентом Анджеем Дудой. Этот конфликт еще недавно был предметом больших разбирательств в СМИ. Мачеревич уверенно назвал все эти разговоры попыткой развалить правящую партию «Право и Справедливость».

Хотя на пути американцев в Польше возникают и некоторые трудности. Так, прошла информация, что тяжелый грузовик армии США, который застрял в придорожной польской канаве, сделался главным героем целой спасательной операции, в которой чуть не погиб как спасаемый, так и пришедший ему на выручку американский же буксир. Исправило ситуацию только прибытие польского предпринимателя с тяжелым строительным краном, который и выудил американскую технику обратно на шоссе.

Об этих и других темах, обсуждающихся польской прессой, читайте в статье: Польша регионов: и снова польские дороги дали бой американским военным

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