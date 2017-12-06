Москва, 6 декабря, 2017, 18:33 — ИА Регнум. В Общероссийском народном фронте приветствуют решение Владимира Путина об участии в выборах Президента РФ в марте 2018 года.

(сс) Лобачев Владимир Логотип Общероссийского народного фронта (ОНФ)

«Активисты Народного фронта, президентского движения, ждали этого решения. Мы всегда оставались народным штабом нашего лидера и продолжим эту интересную и ответственную работу в период избирательной кампании», — отметил руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.

В свою очередь сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Станислав Говорухин следующим образом прокомментировал ситуацию: «Я поддерживаю и рад этому ответственному решению, понимая, что принять его было непросто.

«Давление нарастает как внутри страны среди критиканов, псевдопатриотов и новорожденных политиков, так и на международной арене. Вчерашнее решение МОК отстранить наших спортсменов от Олимпиады направлено не столько и не только против наших спортсменов, а в том числе и лично против действий нашего Президента и того политического курса, который он проводит. Но для меня очевидно, что когда так много критики, значит курс выбран правильный. Доказательством тому является стабильно высокая поддержка народом Президента», — заявил Станислав Говорухин.

«В таких условиях решение идти на новый срок заслуживает уважения. От себя лично и от Народного фронта хочу сказать, что с нашей стороны будет оказана любая поддержка. Это поддержка не столько лично Человека, которого я давно уважаю и ценю, сколько нашего общего курса, который я поддерживаю и разделяю, курса на развитие, стабильность, благополучие и безопасность граждан нашей страны», — завершил свой комментарий сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

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