Москва, 6 декабря, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на поддержку семей с детьми, внес в Госдуму президент РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

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Инициативы касаются ежемесячных выплат на рождение первого ребенка до полутора лет, продления программы материнского капитала, которая должна была завершиться в конце следующего года, до 2021-го.

Ранее Путин коснулся и вопроса состояния детских поликлиник. По подсчетам президента, на реконструкцию, капитальный ремонт и дооснащение оборудованием может потребоваться более 50 млрд рублей.

Также президент предложил ввести специальную программу ипотеки для семей, в которых с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок. При покупке жилья на первичном рынке или рефинансировании ранее полученных ипотечных кредитов такие семьи смогут получить право на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.

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В Госдуме ранее заявляли о том, что законы, направленные на реализацию демографических мер, предложенных президентом РФ, нижняя палата парламента примет в 2017 году.