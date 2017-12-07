Южно-Сахалинск, 8 декабря, 2017, 02:09 — ИА Регнум. О том, какой подход мог бы стать наиболее адекватным в вопросе о Курильских островах, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Флаг Сахалинской области России

Для того чтобы верно обсуждать ситуацию вокруг Курил, можно воспользоваться аналогией с Крымом, присоединение которого стало причиной требований западных стран, сопровождающихся санкциями в отношении РФ. Несмотря на мощное давление, Крымский вопрос считается решенным — как с точки зрения российского народа, так и по заявлениям официальных лиц. Теперь в тот же формат следует привести и ситуацию вокруг Курил, ведь для этого нужно совсем немного.

Как показывает опрос, проведенный ИА REGNUM, подавляющее большинство (около 90%) населения РФ твердо считают вопрос Курил закрытым: острова принадлежат России на законных основаниях — и точка. Того же мнения, судя по высказываниям главы российского МИД, придерживаются и официальные лица. Следовательно, необходимо всего лишь еще раз подтвердить приверженность уверенной линии поведения. Для этого неплохо вспомнить историю установления российско-японских отношений во второй половине 50-х годов.

Узнайте больше: Народ России против: Переговоры о «передаче» Японии Курил надо прекратить!

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