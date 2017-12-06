Ярославль, 6 декабря, 2017, 17:27 — ИА Регнум. В Ярославской области у жителей поселения родовых поместий «Ладное» неизвестные травят собак, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За последние дни погибло шесть животных.

Http://poselenia.ru Поселение «Ладное»

Экопоселение «Ладное» находится на землях Шопшенского поселения в Гаврилов-Ямском районе. Там живут молодые семьи, которые решили перебраться из города на природу, вести натуральное хозяйство.

«Моя семья тоже уехала из Ярославля. У кого-то гектар земли, у кого-то два. Мы здесь высаживаем кедры, завели собачек-дворняжек, чтобы они отгоняли лосей — те любят объедать молодые деревья. Собаки находятся без привязи, заборов нет, огородить такую территорию дорого, да и не для этого мы уезжали из города, чтобы заборами огораживаться. До тех пор, пока у нас был егерем Владимир Рябоконь, проблем никаких не было — ему собаки не мешали. Но пришел новый и потребовал собак убрать» — рассказывает житель поселения Андрей Хрящев.

По его словам, новый егерь подошел к одному из поселенцев с претензией — мол, чьи собаки, убирайте их, иначе изведу. По прошествии короткого времени собаки начали погибать, причем мучительной смертью.

«Мы свою погибшую собаку отвезли на экспертизу, к концу недели будут готовы результаты. Есть фотографии погибших собак. Они умерли мучительно, кровь шла горлом… Нам предварительно сказали, что это крысиный яд. Мы думали, на этом всё закончится, но в течение последних дней умерло еще шесть собак, симптомы одни и те же» — говорит Андрей Хрящев.

По его словам, прямых угроз по поводу собак не было ни от кого, кроме егеря.

«Я не могу утверждать, что именно он отравил собак, но угрозы поступали только от него. Насколько я понял, собаки мешали ему делать загон дичи на московских охотников. Это мои предположения. Сегодня две семьи подали заявление в полицию, завтра то же самое собираются сделать и другие пострадавшие, у которых отравлены собаки. Не хотелось бы, чтобы это дело «спустили на тормозах». У нас в поселении живут молодые семьи, в которых есть маленькие дети до двух-трех лет, они ведь могут что-то с земли подобрать. Родителей мы, конечно, предупредили, но может произойти всякое. Мы гордились, что у нас и двери-то на замки не закрываются, а тут такое. Очень неприятно, и собак жаль» — говори Андрей Хрящев.

В планах поселенцев — обратиться к местным властям с просьбой вывести прилегающие к поселению земли из зоны охотохозяйства. Возможно, это поможет решить конфликтную ситуацию.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.