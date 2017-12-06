Санкт-Петербург, 6 декабря, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с предложением рекомендовать петербургским спортсменам воздержаться от личного участия в зимней Олимпиаде — 2018, на которую не будет допущена команда России. Об этом ИА REGNUM сообщила 6 декабря пресс-служба парламентария. В качестве примера Милонов приводит решение главы Чечни Рамзана Кадырова.

Assembly.spb.ru Виталий Милонов

«Мы видим, что над нашей страной и нашими атлетами сегодня развязано настоящее судилище под самыми отвратительными предлогами и поводами. Сегодня стоит вопрос о защите гордости нашей страны и нашего родного города. Санкт-Петербург — это кузница профессиональных спортсменов, город, который подарил стране и миру целую плеяду замечательных атлетов мирового класса», — написал губернатору Виталий Милонов.

Депутат напомнил, что ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что ни один чеченский спортсмен не будет выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

«Хорошо бы было, если бы и Санкт-Петербург поддержал такую идею и не отправлял своих атлетов на эту Олимпиаду», — считает Виталий Милонов.

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Ранее Милонов отреагировал на решение МОК об отстранении России от Олимпийских игр в Южной Корее и предоставление отдельным спортсменам возможности выступить на Играх под нейтральным флагом МОК эмоциональным постом в Facebook.

«Никаких белых флагов! Никаких олимпиад без триколора. Ни один петербуржец не поедет на этот разбойничий собор, пусть крысы гоняются за своими хвостами сами. Это конец олимпийской идее как идее мира. Теперь они сделали олимпиаду войны. СССР спокойно не участвовал в 1984 году, не померли. На сэкономленные деньги построили новые спортшколы для парней и девчонок, они наше сокровище, и их Победы — наша цель», — написал Милонов на своей странице в соцсети.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением проанализировать решение МОК. Госдума подготовит к 8 декабря заявление, в котором будет дана оценка решению «чудовищного Международного олимпийского комитета», отметил спикер.

Добавим, что депутат Заксобрания Петербурга, шестикратный олимпийский чемпион, единоросс Любовь Егорова заявила ИА REGNUM о том, что российским спортсменам следует непременно поехать на Олимпиаду хотя бы и под нейтральным флагом.